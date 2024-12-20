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        Datça'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

        Muğla'nın Datça ilçesinde kaçak yapılan işletme ve müştemilatların yıkım işlemleri sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:27
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        Datça'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
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        Muğla'nın Datça ilçesinde kaçak yapılan işletme ve müştemilatların yıkım işlemleri sürdürülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediye tarafından, ilgili kamu kurumlarıyla uzun süredir yürütülen yazışmalar ve çalışmalar sonucunda, Karaincir Mahallesi sahil bölgesindeki bazı işletme ve müştemilatlar yıkımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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