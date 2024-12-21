Fethiyespor 3'te 3 yapma hedefinde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alıp Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor yarın deplasmanda 3'te 3 yapma hedefiyle kümede kalma mücadelesi veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'un rakibi olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alıp Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor yarın deplasmanda 3'te 3 yapma hedefiyle kümede kalma mücadelesi veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'un rakibi olacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yunus Emre Çakar düdük çalacak. Play-Off hattının 3 puan gerisinde 9'uncu sırada haftaya giren Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel deplasmanda kazanıp galibiyet serisini sürdüreceklerini ve devre arasına umutlu gireceklerini dile getirdi.
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