Bodrum FK'nın rakibi Trabzonspor

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek rahat nefes alan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 6-1'lik skorla eleyen Bodrum FK, 17'nci hafta maçında yarın kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Ligde 14 puanla düşme hattında yer alan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Devrenin son haftasını puan ya da puanlar alarak bitirmek istediklerini ifade eden Demirel, "Amacımız yeni yıla ateş hattının üzerinde girmek. Bu maçı istediğimiz şekilde bitirip ara transferde de gerekli takviyeleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.