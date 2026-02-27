Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te minikler "güllaç" yaparak ramazan geleneğini yaşattı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi güllaç tatlısını kendi elleriyle hazırlayarak ramazan geleneğini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:01
        Marmaris'te minikler "güllaç" yaparak ramazan geleneğini yaşattı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi güllaç tatlısını kendi elleriyle hazırlayarak ramazan geleneğini yaşadı.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye yönelik ülke genelinde çeşitli eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda Marmaris'teki Şehit Ahmet Benler Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ramazan ayının manevi iklimini mutfak kültürüne taşıdı.

        "Saray mutfağının beyaz incisi" olarak bilinen güllacı hazırlayan minikler, hem paylaşmanın mutluluğunu yaşadı hem de geleneksel bir lezzetin yapım aşamalarını öğrendi.

        Sınıf, mutfak atölyesine dönüştürülürken usta öğreticiler eşliğinde sütü ısıtan ve güllaç yapraklarını özenle tepsiye dizen öğrenciler, ortaya hem lezzetli hem de anlamlı bir tablo çıkardı. Hazırlanan tatlılar, okulda kurulan iftar sofralarında paylaşıldı.

        Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda ayrıca Türk tiyatrosunun kültürel mirası Hacivat ve Karagöz gösterisi çocuklarla buluşturuldu. Ramazan ayının önemi, okul koridorlarında sergilenen görsellerle anlatıldı.

        Hazırlanan ramazan sofralarında öğrencilere, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve okul yöneticileri eşlik etti.

        Kaymakam Nurullah Kaya, milli ve manevi değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve öğrencilerin sosyal gelişimi açısından etkinliğin çok faydalı geçtiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

