Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı. Coşkun S'nin kullandığı forklift, Fethiye-Antalya kara yolu Beşkavak mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla forkliftin altından çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.