Muğla'da seyir halindeki minibüs yandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüsten, Köyceğiz-Ortaca kara yolu Karacabel mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yolcuları indirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İlk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının aracın elektrik kablosundan çıktığı belirlendi.
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