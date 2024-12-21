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        Muğla'da seyir halindeki minibüs yandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:43
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        Muğla'da seyir halindeki minibüs yandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüsten, Köyceğiz-Ortaca kara yolu Karacabel mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yolcuları indirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İlk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının aracın elektrik kablosundan çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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