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        Muğla'nın yeni stadının projesi hazır

        MUĞLA'dadepreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni sezon öncesi tribünleri yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:05
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        Muğla'nın yeni stadının projesi hazır
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        MUĞLA'dadepreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni sezon öncesi tribünleri yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi belli oldu. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Atatürk Stadyumu'nun proje aşamasının tamamlandığı müjdesini verdi. Projenin görsellerini paylaşan Kadem Mete, "TFF’nin Süper Lig'e kadar tüm liglerdeki akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip stadyumumuzun Muğla’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu sezon 3 yıl sonra Süper Lig'e dönen Muğlaspor, stadındaki tribünler yapılana kadar maçlarını Denizli'de oynamayı değerlendiriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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