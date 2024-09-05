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        Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu'ndan 60 bin Euro

        GALATASARAY'ın TFF 3'üncü Lig'deki 24Erzincanspor'dan 2020 yılında transfer edip hafta başında Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu eski kulüplerinden Bodrum FK'ya da kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:05
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        Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu'ndan 60 bin Euro
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        GALATASARAY'ın TFF 3'üncü Lig'deki 24Erzincanspor'dan 2020 yılında transfer edip hafta başında Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu eski kulüplerinden Bodrum FK'ya da kazandırdı. Henüz 18 yaşındayken 2016-2017 sezonunda Başakşehir'den kiralık olarak Bodrum ekibinde forma giyerek o dönem 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu eski takımının da kasasını doldurdu.

        O tarihten sonra basamakları tek tek çıkarak bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı. Bodrum, 2016-2017 sezonunda 27 maçta forma giyip 4 gol atan futbolcudan yaklaşık 2 milyon 250 bin TL'yi kasasına koyacak. Kerem'in Avrupa'ya gidişinden eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da dayanışma payı alacak.

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