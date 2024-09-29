Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi: 0-0. Bu sezon ilk kez tribünleri depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra portatif tribün konulan Muğla Atatürk Stadı'na dönüş yapan yeşil-beyazlı ekip, 1 puana razı oldu. Muğlaspor bu sonuçla grupta 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 8 puana ulaştı.