Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi: 0-0.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi: 0-0. Bu sezon ilk kez tribünleri depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra portatif tribün konulan Muğla Atatürk Stadı'na dönüş yapan yeşil-beyazlı ekip, 1 puana razı oldu. Muğlaspor bu sonuçla grupta 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 8 puana ulaştı.
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