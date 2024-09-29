Bodrum FK - Adana Demirspor: 3-1

STAT:İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman, Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

BODRUM FK: Sousa- Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Mohammed (Dk. 90 Enes), Brazao (Dk. 65 Samet), Seferi (Dk. 87 Kenan), Dimitrov (Dk. 87 Hagi), Puşcaş (Dk. 88 Celal)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat- Arda, Manev, Abdulsamet (Dk. 88 Ozan), Maestro, Gravillon, Salih (Dk. 46 Bünyamin), Alioui (Dk. 68 Nourani), Ali Yavuz (Dk. 82 İzzet), Aymbetov (Dk. 46 Yusuf)

GOLLER: Dk.13 ve Dk. 82 Puşcaş, Dk. 54 Seferi (Bodrum FK), Dk. 60 Gravillon (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ajeti, Brazao (Bodrum FK), Arda, Semih, Nourani, Vedat (Adana Demirspor)

Süper Lig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Bodrum Futbol Kulübü, evinde sonuncu Adana Demirspor'u da mağlup edip 2'de 2 yaptı: 3-1. Yeşil-beyazlılar 13'üncü dakikada Puşcaş'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Saferi 54'üncü dakikada Bodrum FK'nın ikinci golünü kaydederken, Adana Demirspor 60'ta Gravillon ile farkı bire indirdi: 1-2. Yeşil-beyazlılarda Seferi 80'inci dakikada penaltı kaçırdı. Ancak Puşcaş 82'nci dakikada bir kez daha ağları sarsıp Bodrum FK'yı rahatlattı. Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki 3'üncü galibiyetini alıp 9 puana yükseldi. Adana Demirspor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.