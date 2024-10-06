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        Muğlaspor'da Ege derbisi sevinci

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinden Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Muğlaspor, gözünü liderlik koltuğuna dikti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:40
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        Muğlaspor'da Ege derbisi sevinci
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinden Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Muğlaspor, gözünü liderlik koltuğuna dikti. Yeşil-beyazlılar, üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra Balıkesir ekibini dize getirerek moral buldu. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada; 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Muğlaspor, 11 puana alışıp 2'nci sıraya yükseldi. Lider Uşakspor'un 1 puan gerisinde yer alan Muğla temsilcisi son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Sadece ilk haftada Amasyaspor'dan 1 gol yiyen Muğlaspor, daha sonra çıktığı 4 maçta rakiplerine geçit vermedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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