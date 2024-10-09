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        Sarıyer kupada Muğlaspor'u penaltılarla geçti

        TÜRKİYE Kupası 2'nci Tur mücadelesinde TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, evinde 2'nci Lig temsilcisi Sarıyer'e normal süresi 2-2, uzatmaları 4-4 biten maçta seri penaltılarla mağlup olarak havlu attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:20
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        Sarıyer kupada Muğlaspor'u penaltılarla geçti
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        TÜRKİYE Kupası 2'nci Tur mücadelesinde TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, evinde 2'nci Lig temsilcisi Sarıyer'e normal süresi 2-2, uzatmaları 4-4 biten maçta seri penaltılarla mağlup olarak havlu attı. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor 6'ncı dakikada Oğuzhan Sertakan'la öne geçti. Sarıyer, 30 ve 45+27nci dakikada Mertcan Açıkgöz'ün golleriyle üstünlüğü yakaladı. Ev sahibinde Serhat Enes, 90+9'uncu dakikada ağları sarsıp maçı 2-2'yle uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda Muğlaspor 91'de Furkan Demir, 104'üncü dakikada penaltıdan Savaş Yılmaz'la goller bulurken, Sarıyer ise 94'üncü dakikada Taha Dönmez ve 105+2'de Mertan Caner Öztürk'le skoru 4-4'e getirdi. Seri penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Sarıyer turu geçen taraf oldu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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