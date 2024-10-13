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        Muğlaspor - Beykoz İshaklıspor: 3-0

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde Beykoz İshaklıspor'u farklı mağlup etti: 3-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:18
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        Muğlaspor - Beykoz İshaklıspor: 3-0
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde Beykoz İshaklıspor'u farklı mağlup etti: 3-0. Muğla temsilcisi 17'nci dakikada Tugay'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Sırat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Muğlaspor bu kez 42'nci dakikada Jemal'le gol buldu, tabela 3-0'a geldi. İlk yarıyı 3 farklı önde tamamlayan Muğlaspor avantajını 2'inci devre de korudu ve 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla 14 puana yükselen Muğlaspor namağlup zirve yarışını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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