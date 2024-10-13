Muğlaspor - Beykoz İshaklıspor: 3-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde Beykoz İshaklıspor'u farklı mağlup etti: 3-0. Muğla temsilcisi 17'nci dakikada Tugay'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Sırat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Muğlaspor bu kez 42'nci dakikada Jemal'le gol buldu, tabela 3-0'a geldi. İlk yarıyı 3 farklı önde tamamlayan Muğlaspor avantajını 2'inci devre de korudu ve 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla 14 puana yükselen Muğlaspor namağlup zirve yarışını sürdürdü.