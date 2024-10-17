Bodrum'da maki yangını, 5 hektar alan zarar gördü

Gümüşlük Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iki yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

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