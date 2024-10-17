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        Bodrum'da maki yangını, 5 hektar alan zarar gördü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilerle kaplı alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:15
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        Bodrum'da maki yangını, 5 hektar alan zarar gördü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde makilerle kaplı alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

        Gümüşlük Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iki yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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