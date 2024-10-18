Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdahale sürüyor (4)

'MENTEŞE'DE75, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı’nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’da devam eden yangınlarla ilgili olarak, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz" dedi.