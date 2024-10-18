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        Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdahale sürüyor (4)

        'MENTEŞE'DE75, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ'Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı'nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da devam eden yangınlarla ilgili olarak, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:50
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        Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdahale sürüyor (4)
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        'MENTEŞE'DE75, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ'

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı’nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’da devam eden yangınlarla ilgili olarak, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz" dedi.

        Öte yandan, Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki orman yangını 18’inci saatine girerken, alevlere 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale devam ediyor.

        Menteşe'nin Turnalı mevkisinde çıkan yangın ise 11’inci saatine girdi. Alevlere 23 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, çok sayıda iş makinesi 90 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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