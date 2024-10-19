Milas'ta 'Çiko' ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adresine baskın yapıldı. Narkotik köpeği 'Çiko' ile evde yapılan aramada 5 kilo 938 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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