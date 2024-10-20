Cip, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde cipin park halindeki odun yüklü kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bitez Mahallesi Adliye Caddesi'nde meydana geldi. N.M.K.'nin kullandığı 48 BH 270 plakalı cip, odun satışı yapmak için caddede park halindeki sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ARU 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet ve cip başka araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonetin kasasında odun satışı yapan ve kaza sırasında yere düşen M.D. ile cip sürücüsü N.M.K. ve yanındaki M.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.