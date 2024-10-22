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        Muğlalı boksör Şeyma Düztaş, gümüşle döndü

        BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda Muğla Boks Kulübü'nden Şeyma Düztaş, Avrupa ikincisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:15
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        Muğlalı boksör Şeyma Düztaş, gümüşle döndü
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        BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda Muğla Boks Kulübü’nden Şeyma Düztaş, Avrupa ikincisi oldu.

        Avrupa U22 Boks Şampiyonası 8-20 Ekim tarihleri arasında Sofya’da yapıldı. Muğla Boks Kulübü sporcusu Şeyma Düztaş, organizasyonda kadınlar 81 kiloda Moldovalı rakibi Kozerez Daria'ya finalde yenilerek ikinci olurken, kardeşi Yaren ise çeyrek final mücadelesi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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