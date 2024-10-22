Muğlalı boksör Şeyma Düztaş, gümüşle döndü
BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda Muğla Boks Kulübü'nden Şeyma Düztaş, Avrupa ikincisi oldu.
BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda Muğla Boks Kulübü’nden Şeyma Düztaş, Avrupa ikincisi oldu.
Avrupa U22 Boks Şampiyonası 8-20 Ekim tarihleri arasında Sofya’da yapıldı. Muğla Boks Kulübü sporcusu Şeyma Düztaş, organizasyonda kadınlar 81 kiloda Moldovalı rakibi Kozerez Daria'ya finalde yenilerek ikinci olurken, kardeşi Yaren ise çeyrek final mücadelesi verdi.
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