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        Bodrum'da aç kalan domuzları beslediler

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen yaban domuzlarını, iki arkadaş mama ile besledi, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:15
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        Bodrum'da aç kalan domuzları beslediler
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        MUĞLA’nınBodrum ilçesinde, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen yaban domuzlarını, iki arkadaş mama ile besledi, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları Çırkan Mahallesi yakınlarında kent merkezine indi. Etrafta yiyecek arayan domuz sürüsünü fark eden Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel yanlarına gidip mamayla besledi. Yanlarındaki mamaları yaban domuzlarına veren iki arkadaşın o anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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