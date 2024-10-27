Datça'da 27 göçmen yakalandı, 24 göçmen kurtarıldı

Aynı tarihte saat 23.45'te ise denizde göçmenlerin bulunduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamasından dolayı yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye giden ekipler, bot içerisindeki 9'u çocuk 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.10'da Datça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Körmen Limanı mevkisinde kara üzerinde bulunan 6'sı çocuk 27 kaçak göçmeni yakaladı.

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