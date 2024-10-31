Tarihi eser soruşturmasına ilişkin 7 tutuklama
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin 3 farklı yerde kazı yaptığını tespit etti. 5'i kazı alanında suçüstü olmak üzere 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve kazı alanlarında yapılan aramalarda; Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 1 heykelcik, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, 1 dedektör, 1 yer altı görüntüleme kamerası, 1 jeneratör, 1 elektrikli testere, 1 hilti, 1 gaz maskesi, 1 koruyucu gözlük ve 2 tüfek ele geçirildi. 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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