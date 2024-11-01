Muğla'da orman yangını

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.