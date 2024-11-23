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        Fethiyespor deplasmanda Kepezspor'la oynayacak

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor yarın 13'üncü hafta müsabakasında deplasmanda Kepezspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:45
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        Fethiyespor deplasmanda Kepezspor'la oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor yarın 13'üncü hafta müsabakasında deplasmanda Kepezspor'la karşı karşıya gelecek. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda Muhammed Selim Özbek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel üst sıralara tırmanma adına mutlak kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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