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        Fren yerine gaza basınca cipiyle iş yerine daldı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum'da ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, iş yerine daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:05
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        Fren yerine gaza basınca cipiyle iş yerine daldı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        MUĞLA'nın Bodrum'da ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, iş yerine daldı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi, Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Z.H.Y. yönetimindeki 34 DMD 77 plakalı cip, mağaza önüne park etmek için sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu duvarı kırdı, daha sonra ise mağazaya daldı. Kazada müşterilerden M.M. (71) ile çalışanlar A.B.A. (23), E.Y. (22) ve Z.T. (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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