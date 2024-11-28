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        Şarkıcı Suavi'nin arazisinde kesilen ağaçlarla ilgili inceleme

        ŞARKICI Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki 40 ağacın kesilmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:30
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        Şarkıcı Suavi'nin arazisinde kesilen ağaçlarla ilgili inceleme
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        ŞARKICI Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki 40 ağacın kesilmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Yakaköy Mahallesi'nde şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın arazisine yapılan evlerin bulunduğu alandaki ağaçların kesildiği yönündeki ihbar üzerine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda inceleme yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan mimari projedeki 'Ağaç Rölöve paftasında' parsel içerisinde daha önce 40 ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi. Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı belirlendi. Yapılan incelemeler kapsamında, 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdiği belirtildi.

        SUAVİ'DEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Almanya’da olduğunu ve yarın Ankara'daki konseri için Türkiye'ye geleceğini belirten Suavi Saygan ise yaptığı açıklamada, "Araziyi 2000'de satın aldık ve 2005'ten 2018 yılına kadar aktif olarak orada oturduk. Arazide, birkaç ağaç vardı, bu süre içerisinde ağaçları biz diktik. Çocuğum orada doğdu. 2018'te İstanbul'a gittik, sonra Almanya'ya gitme kararı aldık. İmar geçtiğinde orada yaşamıyorduk. Kızımın eğitimine odaklandık ve çocuğumuzu Almanya'da okutur hale geldik. O arazi üzerinden 2017 yılında yüzde 40 imar planı geçmiş. Müteahhitlerden teklif geldi. Yüzde 50 kat karşılığı protokol imzaladık. 25 yıl sonra arazimi verdim. Üretilen projenin yarısı bizim, yarısı müteahhidindir. Biz orada yaşamaya devam edeceğiz. Orada tescilli ağaç yoktu, elimizle oraya ağaç diktik. 13 yıl fiilen yaşadım, 2005 uydu görüntüsüyle, 2010 arasındaki uydu görüntüsüne bakın. Çevreciyim, ağaçlar kendi ağaçlarım. O ağaçları ellerimle diktim, inşaat aşamasında zarar görmesin diye budadım, köküyle söktüm ve başka alana taşıdım. İnşaat bittikten sonra, peyzaj yapıldıktan sonra bu ağaçlar tekrar aynı yerine dikilecek. Daha önce burası orman değildi, burayı ormanlaştıran Suavi'dir. Dere kuru bir deredir, çevreye verdiğim zarar yok. 20 yıl önce yüzde 100 sızdırmasız fosseptik yaptım" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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