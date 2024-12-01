Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Marmaris'te yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla 'Fuhuş amaçlı insan ticareti' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi. Önceki gün düzenlenen operasyonla kadın şüpheli yakalandı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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