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        Kayıp olarak aranıyordu, 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan Erdoğan Bozkurt'un (53) öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:00
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        Kayıp olarak aranıyordu, 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan Erdoğan Bozkurt'un (53) öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Bozkurt'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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