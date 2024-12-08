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        Muğlaspor zirve aşkına

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, yarın 14'üncü haftanın kapanış maçında zirve yarışındaki rakibi Silivrispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:17
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        Muğlaspor zirve aşkına
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, yarın 14'üncü haftanın kapanış maçında zirve yarışındaki rakibi Silivrispor ile karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek. Grupta 24'er puanı bulunan iki takımdan Silivrispor haftaya liderlik koltuğunda, Muğlaspor ise 2'nci sırada girdi. Son 2 deplasman maçını kaybetmesine rağmen evinde çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlı takım, İstanbul temsilcisini de dize getirerek yeniden liderliği devralmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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