Muğla'da yolcu otobüsü beton bariyere çarptı: 5 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla- Akyaka karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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