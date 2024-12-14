Fethiyespor'un rakibi 24Erzincanspor

Teknik direktör Selahaddin Dinçel, son 3 maçı deplasmanda kazandıklarını hatırlatarak, "Evimizde de galip gelmeliyiz. Bu maçı kazanıp Play-Off yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran Fethiyespor yarın evinde 24Erzincanspor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda Kaan Kara'nın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

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