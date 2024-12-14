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        Fethiyespor'un rakibi 24Erzincanspor

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran Fethiyespor yarın evinde 24Erzincanspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:39
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        Fethiyespor'un rakibi 24Erzincanspor
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran Fethiyespor yarın evinde 24Erzincanspor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda Kaan Kara'nın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

        Teknik direktör Selahaddin Dinçel, son 3 maçı deplasmanda kazandıklarını hatırlatarak, "Evimizde de galip gelmeliyiz. Bu maçı kazanıp Play-Off yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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