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        Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı

        ŞARKICI Ferdi Tayfur (79), Muğla'nın Marmaris ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:50
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        Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı
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        ŞARKICI Ferdi Tayfur (79), Muğla’nın Marmaris ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

        Şarkıcı Ferdi Tayfur, Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlandı. Tayfur, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekküllü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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