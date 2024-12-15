Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı

ŞARKICI Ferdi Tayfur (79), Muğla’nın Marmaris ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Ferdi Tayfur, Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlandı. Tayfur, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekküllü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.