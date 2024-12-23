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        Bodrum FK araya 14 puanla 17'nci sırada girdi

        SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak adına umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor deplasmanından puan alamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:15
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        Bodrum FK araya 14 puanla 17'nci sırada girdi
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        SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak adına umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor deplasmanından puan alamadı. Rakibine karşı iyi direnen ve önemli pozisyonlar da bulan yeşil-beyazlılar 86'ncı dakikada Pedro Malheiro'nun golüne engel alamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Bodrum FK, devre arasına 14 puanla 17'nci sırada girdi. Ligin ilk yarısında 16 karşılaşmaya çıkan Ege ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

        Maça ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in tartışması damga vurdu. Trabzonspor-Bodrumspor maçı öncesinde Şenol Güneş, başarı dilemek için Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Volkan Demirel'e elini uzattı. Ancak Güneş'in bu hamlesi Volkan Demirel tarafında karşılık bulmadı. Demirel, Güneş'in elini sıkmayı reddetti ve direkt kulübeye doğru yöneldi. Karşılaşma bitince de yan yana gelmek istemeyen Volkan Demirel, Şenol Güneş'e yönelik hareketinin camiaya yönelik bir tepki olmadığını şahsi bir konu olduğunu vurguladı.

        'CAMİAYA YÖNELİK BİR TEPKİM OLAMAZ'

        Hatayspor'un teknik direktörü olduğu dönemde 6 Şubat 2023'te deprem felaketi yaşadıklarını hatırlatan Volkan Demirel, "Yaşanan bazı olaylar var. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim" diye konuştu. Demirel, o dönem Hatayspor'da Sportif Direktör Taner Savut ve futbolcularından Christian Atsu'yu depremde kaybetmiş, felaket sürecinde deprem bölgesine yönelik yardım çığlıklarıyla sembol isim olmuştu.

        Galeri
        Galeri

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