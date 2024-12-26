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        Yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunmuştu; 16 yaşındaki çoban tutuklandı

        MUĞLA'da yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunan 2 çocuk babası Halil Çevik'in (53) cinayete kurban gittiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:00
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        Yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunmuştu; 16 yaşındaki çoban tutuklandı
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        MUĞLA'da yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunan 2 çocuk babası Halil Çevik'in (53) cinayete kurban gittiği belirlendi. Bahçedeki çitlerdeki kan izlerinden hareketle takibi sürdüren polis, Çevik'i öldürdüğü tespit edilen çoban M.Y.D.'yi (16) gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Y.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Datça ilçesi Kargı Kızılova mevkisinde geçen yıl 29 Kasım'da barakada yalnız yaşayan Halil Çevik'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Çevik'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, barakanın yakınında Çevik'in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Çevik'in pompalı tüfekle başından vurulduğu tespit edildi. Halil Çevik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çevik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        'ELLERİNİ, AYAKLARINI BAĞLAYIP SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTIM'

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinde Çevik'e ait kan izleri dışında bahçe çitlerinde başka birine ait kan izi bulundu. İlk olarak Çevik'i tanıyan 13 kişiden kan örneği alındı ancak tespit yapılamadı. Baz istasyonu kayıtlarına göre 978 kişinin bölgeden hizmet aldığı belirlendi. 978 kişiye ait kimlik bilgilerini tespit eden ve bu kişilerin olay yeri bağlantısını inceleyen ekipler, şüpheli olarak çoban M.Y.D.'yi (16) gözaltına aldı. M.Y.D.'den alınan kan örneğiyle olay yerindeki kan izinin aynı olduğu anlaşıldı.

        Şüpheli, polisteki ilk ifadesinde olaydan 2 gün önce hayvanlarından birinin Çevik'e ait bahçeye kaçtığını, yakalamak için peşinden bahçeye girdiği sırada Çevik'in kendisini pompalı tüfeği doğrultup, 'Buraya girmeyin, seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. M.Y.D., ifadesinde, olay gününü de anlatarak, "Ruhsatsız av tüfeğini alıp, olay yerine gittim. Çevik'i başına ateş ettim. Yere düştü. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp, sürüklemeye çalıştım daha sonra korkup, çitlerden atladım" dedi.

        SAVCILIKTA FARKLI İFADE VERDİ

        M.Y.D., savcılıkta verdiği ifadede ise cinayeti Çevik tarafından uğradığı cinsel istismar nedeniyle işlediğini söyledi. Suç aleti av tüfeğini de teslim eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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