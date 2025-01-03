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        Muğlaspor'da transfer sürüyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıda zirve hedefini ıskalayıp transfere yönelen Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Harun Atalay ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:28
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        Muğlaspor'da transfer sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıda zirve hedefini ıskalayıp transfere yönelen Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Harun Atalay ile anlaşmaya vardı. Karşıyaka altyapısında yetişen 28 yaşındaki Harun, Darıca Gençlerbirliği, 68 Aksarayspor, Fatsa Belediyespor ve 01 Adana FK'da da oynayıp şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşadı. Muğlaspor'dan ayrılan sağ bek Nurullah Serbest ise Belediye Kütahyaspor'a imza attı. Muğla ekibi sportif direktörlük görevine Tolga Tağ'ı getirip transferde daha önce Yeni Mersin İdmanyurdu forması giyen kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ve Bornova 1877'den forvet Yasin Uzunoğlu'nu almıştı. Muğlaspor'da 11 Ocak'a kadar devam edecek Antalya kampı da başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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