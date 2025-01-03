Muğlaspor'da transfer sürüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıda zirve hedefini ıskalayıp transfere yönelen Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Harun Atalay ile anlaşmaya vardı. Karşıyaka altyapısında yetişen 28 yaşındaki Harun, Darıca Gençlerbirliği, 68 Aksarayspor, Fatsa Belediyespor ve 01 Adana FK'da da oynayıp şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşadı. Muğlaspor'dan ayrılan sağ bek Nurullah Serbest ise Belediye Kütahyaspor'a imza attı. Muğla ekibi sportif direktörlük görevine Tolga Tağ'ı getirip transferde daha önce Yeni Mersin İdmanyurdu forması giyen kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ve Bornova 1877'den forvet Yasin Uzunoğlu'nu almıştı. Muğlaspor'da 11 Ocak'a kadar devam edecek Antalya kampı da başladı.