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        Muğlaspor'dan forvet takviyesi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına zirvenin 3 puan gerisinde 4'üncü basamakta giren 26 puanlı Muğlaspor dış transferde Başakşehir FK'dan 23 yaşındaki forvet Muhammet Arslantaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:25
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        Muğlaspor'dan forvet takviyesi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına zirvenin 3 puan gerisinde 4'üncü basamakta giren 26 puanlı Muğlaspor dış transferde Başakşehir FK'dan 23 yaşındaki forvet Muhammet Arslantaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak 2'nci Lig ekibi Elazığspor'da görev yapan Muhammet, 12 lig maçında 391 dakika oynayıp 1 gol kaydetti.

        Başakşehir formasıyla Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde tecrübe yaşayan Muhammet kariyerinde Boluspor, Turgutluspor, Kütahyaspor, Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'da da oynadı. İmza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Muğlaspor ara transferde daha önce orta saha oyuncusu Harun Atalay, sol kanat Muhammet Enes Gök ve santrfor Yasin Uzunoğlu ile anlaşmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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