Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında seramik fırınları bulundu.

Muğla bölgesinin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, tarihi niteliği olan eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentte, kazı heyeti başkanı Kadir Pektaş ve ekibi tarafından çalışmalar yürütülüyor. Pektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yapılan arkeolojik kazılarda seramik fırınların bulunduğunu belirterek, "Böylece beylikler döneminde Anadolu'da çini ve seramik üretiminin yapıldığı yerler arasında Beçin'in de bulunduğu kanıtlanmış oldu. Menteşeoğulları'nın başkentliğini yapan ve Osmanlı döneminde yerleşimin devam ettiği Beçin'de ortaya çıkarılan seramik fırınları koruma altına alındı" dedi.