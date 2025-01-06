Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında seramik fırınları bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında seramik fırınları bulundu.

        Muğla bölgesinin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, tarihi niteliği olan eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentte, kazı heyeti başkanı Kadir Pektaş ve ekibi tarafından çalışmalar yürütülüyor. Pektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yapılan arkeolojik kazılarda seramik fırınların bulunduğunu belirterek, "Böylece beylikler döneminde Anadolu'da çini ve seramik üretiminin yapıldığı yerler arasında Beçin'in de bulunduğu kanıtlanmış oldu. Menteşeoğulları'nın başkentliğini yapan ve Osmanlı döneminde yerleşimin devam ettiği Beçin'de ortaya çıkarılan seramik fırınları koruma altına alındı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Bodrum FK idare etti
        Bodrum FK idare etti
        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
        Muğla'de 4.0 büyüklüğünde deprem
        Muğla'de 4.0 büyüklüğünde deprem
        Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor maçının ardından
        Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor maçının ardından