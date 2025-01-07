Muğlaspor kampta kazandı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, devre arası hazırlıkları için gittiği Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım sahaya Mert - Mustafa, Yalçın, Sırat, Serhat, Çağrı, Tayfun, Cemal, Furkan, Tugay, Yasin ilk 11'i ile çıktı. Özel müsabakanın ilk yarısını Cemal Kızılateş'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Muğlaspor, ikinci yarıda Anıl Yörük'ün golüyle galibiyete uzandı. Kampı 11 Ocak'ta noktalayacak Muğla ekibi 2 hazırlık maçı daha oynamayı planlıyor.

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