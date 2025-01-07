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        Muğlaspor kampta kazandı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, devre arası hazırlıkları için gittiği Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:25
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        Muğlaspor kampta kazandı
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, devre arası hazırlıkları için gittiği Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım sahaya Mert - Mustafa, Yalçın, Sırat, Serhat, Çağrı, Tayfun, Cemal, Furkan, Tugay, Yasin ilk 11'i ile çıktı. Özel müsabakanın ilk yarısını Cemal Kızılateş'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Muğlaspor, ikinci yarıda Anıl Yörük'ün golüyle galibiyete uzandı. Kampı 11 Ocak'ta noktalayacak Muğla ekibi 2 hazırlık maçı daha oynamayı planlıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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