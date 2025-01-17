Anormal doğum yapan kuzularda akabane hastalığı tespit edildi

MUĞLA'nınOrtaca ilçesindeki bir işletmede yaşanan anormal kuzu doğumları sonrası yapılan incelemede; sineklerle bulaşabilen ve küçükbaşlarda görülebilen akabane hastalığı tespit edildi.

Ortaca'nın Mergenli Mahallesi'nde bir işletmede yaşanan anormal kuzu doğumları sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine bilgi verildi. Ekipler tarafından kuzulardan kan numunesi alındı. Numune inceleme sonrası kuzularda, sineklerle bulaşabilen ve küçükbaşlarda görülebilen akabane hastalığı olduğu belirlendi ve üreticilere hastalıkla ilgili detaylı bilgi verildi. Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğer işletmenizde toplu hayvan ölümleri, teşhisi yapılamayan hastalık, yavru atmalar ve benzeri durumlar fark ederseniz, lütfen hiç vakit kaybetmeden müdürlüklerimize ihbarda bulununuz. Birlikte hareket ederek sürülerimizi sağlıklı tutabilir, üretimimizi güvence altına alabiliriz. Her zaman yanınızdayız" denildi.