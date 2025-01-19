Bodrum FK'da puan sevinci

SÜPER Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, puanla dönmenin sevincini yaşadı. Evindeki son 6 maçı kazanan Gaziantep FK'ya karşı iyi direnen yeşil-beyazlılar puanını 16 yaptı ancak düşme hattından kurtulamadı. Teknik direktör Volkan Demirel, 1 puanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Artık kazanmaları ve skor yapmaları gerektiğini de belirten Demirel, "Savunma olarak iyi bir uyum gösterdik. Buradan puanla dönmek önemli bir durum. Ancak bizim skor yapmaya ihtiyacımız var. Üretmeye çalıştığımız yerlerde zorluklar yaşıyoruz" diye konuştu.

Takviye yapacaklarını ve gelecek yeni oyuncularla birlikte kaliteyi yukarılara çekeceklerini ifade eden Demirel, "Bizim oyunumuzda defansa çekilmek yok. Tam tersine elimizdeki bütün ön oyuncuları sokmaya çalıştık. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ancak oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takımı biraz geriye doğru itiyor" dedi.

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya cevap veren Demirel, "4-5 transfer yapmamız lazım. Yeni transferlerden birini kullandık ama o da fiziksel olarak hazır değil. Jonathan Okita'nın daha ilk maçı. Kendisini 60-65 dakika oynatmayı düşünüyordum ama 80-85 dakika oynadı. Birkaç tane daha yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.