Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da puan sevinci

        SÜPER Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, puanla dönmenin sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da puan sevinci
        ABONE OL

        SÜPER Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, puanla dönmenin sevincini yaşadı. Evindeki son 6 maçı kazanan Gaziantep FK'ya karşı iyi direnen yeşil-beyazlılar puanını 16 yaptı ancak düşme hattından kurtulamadı. Teknik direktör Volkan Demirel, 1 puanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Artık kazanmaları ve skor yapmaları gerektiğini de belirten Demirel, "Savunma olarak iyi bir uyum gösterdik. Buradan puanla dönmek önemli bir durum. Ancak bizim skor yapmaya ihtiyacımız var. Üretmeye çalıştığımız yerlerde zorluklar yaşıyoruz" diye konuştu.

        Takviye yapacaklarını ve gelecek yeni oyuncularla birlikte kaliteyi yukarılara çekeceklerini ifade eden Demirel, "Bizim oyunumuzda defansa çekilmek yok. Tam tersine elimizdeki bütün ön oyuncuları sokmaya çalıştık. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ancak oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takımı biraz geriye doğru itiyor" dedi.

        Transfer çalışmaları ile ilgili soruya cevap veren Demirel, "4-5 transfer yapmamız lazım. Yeni transferlerden birini kullandık ama o da fiziksel olarak hazır değil. Jonathan Okita'nın daha ilk maçı. Kendisini 60-65 dakika oynatmayı düşünüyordum ama 80-85 dakika oynadı. Birkaç tane daha yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayağı başladı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayağı başladı
        Muğla'da 346 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Muğla'da 346 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizleniyor
        Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizleniyor
        Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi
        Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi
        Dalaman'da yangından etkilenen üreticilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı
        Dalaman'da yangından etkilenen üreticilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı
        Marmaris'te 530 litre sahte içki ele geçirildi
        Marmaris'te 530 litre sahte içki ele geçirildi