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        Fethiyespor'da seri bitti

        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 mağlup olan Fethiyespor'un yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:53
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        Fethiyespor'da seri bitti
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        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 mağlup olan Fethiyespor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Son 7 maçını kaybetmeyen ve Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor, Kastamonu'dan eli boş dönerek fırsat tepti. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezonun ikinci yarısına puansız başlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak önlerinden uzun bir lig maratonu olduğunu söyledi. Ege ekibi deplasmanlarda da çok uzun süre sonra yenilgi yüzü gördü. Son olarak İstanbul'da Beykoz Anadolu'ya 2-0'lık skorla boyun eğen Fethiyespor, gurbetteki son 8 maçını kaybetmemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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