Fethiyespor'da seri bitti

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 mağlup olan Fethiyespor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Son 7 maçını kaybetmeyen ve Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor, Kastamonu'dan eli boş dönerek fırsat tepti. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezonun ikinci yarısına puansız başlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak önlerinden uzun bir lig maratonu olduğunu söyledi. Ege ekibi deplasmanlarda da çok uzun süre sonra yenilgi yüzü gördü. Son olarak İstanbul'da Beykoz Anadolu'ya 2-0'lık skorla boyun eğen Fethiyespor, gurbetteki son 8 maçını kaybetmemişti.