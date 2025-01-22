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        Marmaris'te Trio Cup hazırlığı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Trio Cup yat yarışlarının ilk ayağı 7 Şubat tarihinde Marmaris Körfezi'nde başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:35
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        Marmaris'te Trio Cup hazırlığı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Trio Cup yat yarışlarının ilk ayağı 7 Şubat tarihinde Marmaris Körfezi'nde başlayacak. Toplam 5 ayaktan oluşan Trio Cup'ta üç kişilik ekiplerin yer alacağı yarışlara 10'u aşkın yelkenlinin katılması bekleniyor. Ayrıca Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün organize ettiği bir diğer yarış olan Kış Trofesi'nin ikinci ayak hazırlıkları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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