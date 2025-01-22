Marmaris'te Trio Cup hazırlığı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Trio Cup yat yarışlarının ilk ayağı 7 Şubat tarihinde Marmaris Körfezi'nde başlayacak. Toplam 5 ayaktan oluşan Trio Cup'ta üç kişilik ekiplerin yer alacağı yarışlara 10'u aşkın yelkenlinin katılması bekleniyor. Ayrıca Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün organize ettiği bir diğer yarış olan Kış Trofesi'nin ikinci ayak hazırlıkları devam ediyor.