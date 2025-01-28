Servis otobüs alev alev yandı

MUĞLA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan servis otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelini taşıyan Ali Helvacı idaresindeki 48 S 0288 plakalı otobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Muğla-Antalya Karayolu'nun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeci görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüste hasarın meydana geldiği olayla ilgili çalışma başlatıldı.