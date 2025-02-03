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        Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden deprem bölgesine yardım

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve yüzyılın felaketlerinden biri olarak tarihe geçen deprem felaketinin ikinci yılında Bodrum Fenerbahçeliler Derneği bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:20
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        Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden deprem bölgesine yardım
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve yüzyılın felaketlerinden biri olarak tarihe geçen deprem felaketinin ikinci yılında Bodrum Fenerbahçeliler Derneği bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan İslahiye Mahalle Anneleri tarafından başlatılan ikinci el ürün kampanyasına destek olmak üzere Bodrum Fenerbahçeliler Derneği organizasyonunda başlatılan ve Bodrum Ticaret Odası’nın lojistik destek verdiği kampanyada toplanan malzemeler yola çıktı. Aralarında giyim, ev tekstili, kitap, battaniye, kırtasiye malzemesi ve oyuncakların bulunduğu paketlerin araca yüklenmesine Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan ve dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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