Bodrum FK - Antalyaspor: 3-1
STAT:BodrumHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Bora Özkara, Kadir BeyazBODRUM FK: Gökhan Akkan - Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Fredy (Dk.
STAT:Bodrum
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Bora Özkara, Kadir Beyaz
BODRUM FK: Gökhan Akkan - Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Fredy (Dk. 63 Okita), Bardhi (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 89 Erkan Değişmez), Dimitrov (Dk. 78 Brazao), Puşcaş (Dk. 78 Celal Dumanlı)
ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Kelven, Gerxhaliu (Dk. 46 Van de Streek), Safuri, Gaich, Djenepo (Dk. 66 Samudio), Emrecan Uzunhan, Petrusenko (Dk. 46 Kaluzinski), Townsend (Dk. 81 Larsson), Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Güray Vural)
GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 11 Dimitrov (Bodrum FK), Dk. 57 Townsend (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Fredy, Ahmet Aslan (Bodrum FK), Safuri, Petrusenko, Mert Yılmaz (Antalyaspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu 2'nci maçında Bodrum FK evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı ve 84'üncü dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar, 11'inci dakikada Dimitrov atarken; konuk takımın tek golünü 57'nci dakikada Townsend kaydetti. Bu sonuçla Bodrum ekibi 4 puana ulaşırken, Antalyaspor 3 puanda kaldı. Teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Bodrum FK'nın başında teknik sorumlu olarak Burhan Eşer yer aldı.
6'ncı dakikada Bodrum FK atağında soldan ceza sahasına giren Gökdeniz'in sert vuruşunda top uzak direkten ağlarla buluştu: 1-0.
11'inci dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı taç atışında Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu altı pasın solundan Dimitrov yerden bir vuruşla köşeye gönderdi: 2-0.
İlk yarı Bodrum FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57'nci dakikada Antalyaspor atağında sağ çizgideki Townsend'in uzak mesafeden orta şut karışımı vuruşunda top rüzgarın da etkisiyle kaleye yönelerek filelere gitti: 2-1.
83'üncü dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Soldan Güray'ın ortasında arka direkte Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan'ın elinden seken top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Gökhan üst üste Kaluzinski ve Samudio'nun şutlarını çıkarmayı başardı.
84'üncü dakikada kontra atağa çıkan Bodrum FK'da Gökdeniz, Güray'dan kaptığı topla sağdan ceza sahasına girip plase bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-1.
Karşılaşmayı ev sahibi Bodrum FK 3-1 kazandı.
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