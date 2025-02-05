Bodrum FK - Antalyaspor: 3-1

11'inci dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı taç atışında Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu altı pasın solundan Dimitrov yerden bir vuruşla köşeye gönderdi: 2-0.

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu 2'nci maçında Bodrum FK evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı ve 84'üncü dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar, 11'inci dakikada Dimitrov atarken; konuk takımın tek golünü 57'nci dakikada Townsend kaydetti. Bu sonuçla Bodrum ekibi 4 puana ulaşırken, Antalyaspor 3 puanda kaldı. Teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Bodrum FK'nın başında teknik sorumlu olarak Burhan Eşer yer aldı.

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