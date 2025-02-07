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        Fethiyespor ligde Batman'da terliyor

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fethiyespor yarın deplasmanda zirve takipçisi Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:19
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        Fethiyespor ligde Batman'da terliyor
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        2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fethiyespor yarın deplasmanda zirve takipçisi Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Batman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Levent Gümüşdere düdük çalacak. Ligde Play-Off potasının 4 puan gerisinde 9'uncu sırada yer alan 28 puanlı Fethiyespor, 43 puanı bulunan 2'nci basamaktaki Batman temsilcisini yenerek ilk 6 iddiasını sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 2-0 yenilen lacivert-beyazlılar, rakibinin iç sahadaki namağlup ünvanını sona erdirmeyi hedefliyor. Batman Petrolspor evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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