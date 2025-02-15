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        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı, her yer beyaza büründü

        TÜRKİYE'nin birçok yerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:30
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        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı, her yer beyaza büründü
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        TÜRKİYE'nin birçok yerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı. Beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturan badem ağaçları havadan görüntülendi.

        Datça ilçesi bademiyle ünlü. İlçede 13 bin 370 dekar alandaki, 372 bin 400 ağaçta badem yetiştiriliyor. 56 badem üreticisinin bulunduğu ilçede dağlık ve çok kısıtlı alanda yetiştirilen ve az miktarda üretildiği için en çok tercih edilen türü olan iri ve standart boyu ile dikkat çeken nurlu bademine 24 Kasım 2023 tarihinde coğrafi işaret tescili alındı. Bademin üreticisi için ciddi bir gelir kaynağı olduğu ilçede, güneşin kendini göstermesi ve havaların ısınması ile beraber badem ağaçları çiçek açtı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin sürdürdüğü bugünlerde baharın habercisi olarak kabul edilen ve her sene şubat ayında çiçek açan badem ağaçları, dronla havadan görüntüledi. Badem bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu Palamutbükü ile kırsal Çeşme, Yazıköy, Hızırşah ve Eski Datça Mahalleleri beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu. Badem çiçeklerinin açmasından sonra çağla hasadına başlanacak. Badem üreticileri zirai don olmaz ise bu sene çağla hasadının iyi olacağını belirtti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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