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        Bodrum FK kritik maçta seri peşinde

        SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde en önemli rakiplerinden Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:15
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        Bodrum FK kritik maçta seri peşinde
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        SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde en önemli rakiplerinden Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev alacak. Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kale arkaları 750, misafir tribünü 950 TL olarak belirlendi. Kadın ve öğrenci futbolseverlerin ise 48 TL karşılığında maçı izleyeceği açıklandı. Düşme hattındaki iki takımdan bu karşılaşma öncesi Bodrum FK 20 puanla 17'nci basamakta yer alırken, 13 puana sahip Hatayspor 18'inci sırada bulunuyor.

        Bodrum FK'nın başında çıktığı Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puan toplayan Portekizli teknik adam Jose Morais, alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir maça çıkacaklarını söyledi. Taraftarın aynı tutku ve arzuyla kendilerini desteklemeye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Morais, "Bu maçı asla kolay olarak değerlendiremeyiz. Baktığımız zaman karşımızdaki takımın hangi durumda olduğuyla çok ilgilenmek istemiyorum. Çünkü onlar da masanın diğer tarafındaki bir rakip. Rakibimiz muhtemelen buraya kazanmak için gelecek. Onlar da tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor" dedi.

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