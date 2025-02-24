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        Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada

        SÜPERLig'de üst üste Başakşehir (D) ve Hatayspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın üçüncü sınavına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:25
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        Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada
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        SÜPERLig'de üst üste Başakşehir (D) ve Hatayspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın üçüncü sınavına çıkacak. Yeşil-beyazlılar grupta henüz puanı bulunmayan sonuncu Sivasspor'a konuk olacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Daha önce Kırklarelispor'la 4-4 berabere kalıp, Antalyaspor'u evinde 3-1 yenen Bodrum FK grupta 4 puan topladı.

        İkinci sırada yer alan Ege ekibi, Sivasspor'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın adını çeyrek finale yazdıracak. Beraberlik veya yenilgi halinde diğer maçlarda alınacak skorlara göre Bodrum FK'nın kupadaki yolu netleşecek. Bodrum FK'nın başında ligde çıktığı 3 maçta gol yemeden 7 puan toplamayı başaran Portekizli Teknik Direktör Jose Morais, kupada da yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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