Muğla'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin belirlenen adreslerine 24 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 sentetik hap, 3 gram kubar esrar, 1 esrar fişeği, 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kayıtların tutulduğu ajanda, 1 bilgisayar, 1 hafıza kartı, 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İsmail Hakkı D. (32), İlhan Ö. (34), kardeşi Selim Ö. (27) ile Fırat İsmail Y. (33) tutuklandı.

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