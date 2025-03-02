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        Muğlaspor - Nevşehir Belediyespor: 1-0

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor\ taraftarı önünde düşme potasındaki Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:10
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        Muğlaspor - Nevşehir Belediyespor: 1-0
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor\ taraftarı önünde düşme potasındaki Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 22'nci dakikada Muhammet Arslantaş'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın kalan bölümünde skor değişmeyince art arda 5'inci galibiyetini yine gol yemeden alan Muğlaspor puanını 42'ye çıkararak zirveye ortak olmaya devam etti. Nevşehir temsilcisi ise 18 puanda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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